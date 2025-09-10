CHP Beykoz İlçe Başkanı Taştan: Genel Merkez Baskısı ve Meclis İstifaları

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Özlem Vural Gürzel'in liste sıralamasına ilişkin Genel Merkez baskısını ve meclis istifalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:48
CHP Beykoz İlçe Başkanı Taştan'tan Meclis İstifalarına İlişkin Açıklama

Genel Merkez baskısı ve liste tartışmaları

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile üç meclis üyesinin parti üyeliğinden istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taştan, parti ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim dönemi belediye meclis üyesi adaylarını belirlerken ilçenin sorunlarını ve dinamiklerini bilen isimlerin yer almasını savunduklarını belirtti.

Liste belirleme sürecinde CHP Genel Merkezi tarafından yoğun baskı görüldüğünü ifade eden Taştan, özellikle Özlem Vural Gürzel'in 1. veya 2. sıraya yerleştirilmesi yönünde talep olduğunu söyledi. Taştan, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile kendisinin bu duruma açıkça itiraz ettiklerini aktardı.

Taştan, sürecin uzayan görüşmelerle devam ettiğini ve listeyi ancak bu şekilde kabul edebilecekleri yönünde bir karara varıldığını belirterek, "Özlem Vural Gürzel tüm itirazlarımıza rağmen meclis üyeliği listesine 5. sıradan eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürzel'in başkan vekili seçilmesinin de Beykoz'un hassasiyetlerini göz ardı eden bir yaklaşımın sonucu olduğunu söyleyen Taştan, bu kararın kendilerinde büyük hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

Taştan, ilçede ortaya çıkan olumsuzluklar ve sorunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e düzenli olarak bilgi aktarıldığını dile getirdi. Ayrıca bu süreçte CHP'den istifa edenlerin belediye meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerektiğini savundu.

Toplantıda, bazı partililerin istifa eden meclis üyelerine ve parti yönetimine tepki gösterdiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da toplantıya katıldı.

