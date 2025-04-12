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CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay Sonrası İlk Parti Meclisi Toplantısı Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay sonrası Parti Meclisi toplantısını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 18:04
CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay Sonrası İlk Parti Meclisi Toplantısı Tamamlandı

CHP Genel Başkanlığı görevine yeni seçilen Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay sonrası düzenlenen ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını tamamladı.

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen ve basına kapalı olarak yapılan toplantı, toplamda 5 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi yer aldı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

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