CHP'de aday krizi: Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına neden itiraz etti? İşte yanıtı!

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını duyurdu. 200'den fazla il ve ilçede adaylarını belirleyen CHP, Ankara Etimesgut Belediyesi için sürpriz bir ismi aday gösterdi: Tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu. Ancak bu karar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında krize neden oldu.

Gazeteci İsmail Küçük, yaşananları kulis bilgileriyle aktardı. Küçük'e göre, Mansur Yavaş, Etimesgut'ta İYİ Parti'nin kurucu il başkanı Mesut Özarslan'ın aday olmasını istemiş, ancak talebi kabul edilmemişti. Bu durumda adaylıktan çekilebileceğini söyleyen Yavaş, Beşikçioğlu ile arasının iyi olduğunu da belirtmişti. İşte, CHP'de yaşanan krizi dair son dakika gelişmeleri...

KRİZİN ARDINDAN İYİ PARTİ ÇIKTI



Gazeteci İsmail Küçük yaşananlara dair aldığı kulis bilgilerini paylaştı. Küçük paylaştığı bilgiler arasında şu ifadeler kullanıldı:

'Erdal Beşikçioğlu'nun bir dönem çok yakın olduğu birlikte çalıştığı arkadaşlarından aldığım bilgilere göre, Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nu çok beğeniyormuş. Aralarında iyi bir hukuk var. Takdir ediyor, oyunlarına gidiyormuş. Aralarında sahiden de iyi bir hukuk varmış.'

İsmaik Küçük Mansur Yavaş'ın kurmayları ile görüşme yaptığını ve bu görüşmeye dair aldığı yanıtları paylaştı. Küçük'ün kurmaylardan aldığı yanıtların,

'Seçimi mutlaka kazanmak istiyoruz. CHP'nin güçlü olduğu yerlere karışmıyoruz ama özellikle farklı kesimlerden de maksimum oyu almanın hesabını yapıyoruz. İYİ Parti'nin Etimesgut'ta yüzde 13 civarında oyu var. Biz bu oy oranını da kazanmak için kurucu il başkanını aday göstermek istiyorduk. Ankara'da 3-4 gündür böyle bir sorun var evet biz de yeni duyduk bu durumu' şeklinde olduğu ifade edildi.

Bu bilgilere göre İsmail Küçük Mansur'un tepki göstermesinin arka planında İYİ Parti olduğunu belirtti.