CHP'de İhraç Talebi: Gazeteci Ebru Küçükaydın Hakkında

İhraç Talebi Üzerine Tartışmalar Başladı

CHP, Genel Başkan Özgür Özel ve partili bir belediye başkanına yönelik iddialar içeren haber paylaşan gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecini başlattı. Bu gelişme, parti içindeki gerginliği artırdı.

Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan Açıklama

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir açıklamada, Ebru Küçükaydın’ın yazdığı haberi eleştirdi. Açıklamada, söz konusu kişinin, partinin genel başkanı ve bir belediye başkanı hakkında sunduğu iddiaların parti kültürü ile bağdaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “İspatı olmayan ve partimizi kamuoyu önünde küçük düşüren ithamlar bulunmuştur,” denilerek, Ebru Küçükaydın’ın tedbirli olarak disipline sevk edildiği duyuruldu.

CHP Antalya İl Başkanı'ndan Bilgilendirme

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ihraç talebinin disiplin kuruluna ulaştığını ifade ederek, sürecin devam ettiğini belirtti.

Bu olay, CHP içerisinde tartışmalara yol açarken, parti üyeleri arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.