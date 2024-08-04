CHP'de Kadın Temsili İçin Hedefler Belirlendi

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda Önemli Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda kadın temsili ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı. Özel, “Eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak, yüzde 40, ardından yüzde 50'yle CHP milletvekili ve belediye başkanı sayısının yarısını da kadın yapacağız” dedi.

Kurultayda İlk Gün Rüzgârı

Kurultay, ATO Congresium'da Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddeleri oylandı. Divan başkanlığına Gökçe Gökçen seçildi. Özel'in konuşması sırasında, Çiğli Belediyesi'nden işten çıkarılan bazı işçiler protesto eylemi gerçekleştirdi. Özel, protestocuların salondan çıkarılmasını istedi ve “Burası Kadın Kolları Kongresi, kadınlara bırakacaksınız” diyerek tepki gösterdi.

Toplumsal Eşitlik ve Kadın Kotaları

Özel, tüzük kurultayında partinin iktidar programını tartışacaklarını belirterek, sürdürülebilir kalkınmaya ve kadın erkek eşitliğine dair projeleri ön plana çıkardı. “Kadın kotası yüzde 33'tür. 20 kişi belirleyeceğiz, 6'sı kadın olacak” diyerek bu konudaki kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca, CHP’nin gölge kabinesinde 9 kadın bakan bulunduğuna dikkat çekti.

İstanbul Sözleşmesi'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi

Özel, İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurgulayarak, “Kadın cinayetlerini önlemek için gelin İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirelim” dedi. Kadın işsizliğinin Türkiye'deki en yüksek oran olduğunu belirten Özel, çalışan kadınların üçte birinin kayıt dışı çalıştığını söyledi.

Yeni Hedefler ve Toplumsal Güvence

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yerel seçimlerde CHP’nin aldığı oylardan %40'ının ilk kez oy veren seçmenlerden oluştuğunu belirten Özel, kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almasının hedefleri arasında olduğunu yineledi. “Biz AK Parti'nin yanlış kararları karşısında yegâne güvenceleriyiz” ifadesiyle kadınların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, katılımcılardan güçlü bir kadın örgütlenmesi inşa etmelerini istedi ve “Biz burada uyum içinde çalışacağımız bir kadın örgütlenmesini yeniden hayata geçirmenizi bekliyoruz” diye ekledi.