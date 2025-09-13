CHP'de Özgür Özel: 1,5 günde 1000 imza, 21'inde genel başkan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında olağanüstü kongre kararı, kayyum iddiaları ve 21'inde genel başkan seçileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:25
CHP'de Özgür Özel: 1,5 günde 1000 imza, 21'inde genel başkan seçilecek

CHP'de Özgür Özel: 1,5 günde 1000 imza, 21'inde genel başkan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın programında canlı yayında soruları yanıtladı. İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı alındığını söyledi.

Kongre kararı ve kayyum iddiaları

Özel, mutlak butlan ihtimaline ilişkin sürecin işleyeceğini vurgulayarak, "16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek." ifadesini kullandı. İstanbul delegeleri olmaksızın kurultay talep edildiğini belirtti ve "'Kayyum geldi, engel olacak' olmaz. Çünkü irade yenileniyor." dedi.

İmamoğlu davası ve parti içi tutum

Özel, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, duruşma salonunda İmamoğlu'nun üniversiteden arkadaşlarının da bulunduğunu aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yöneltilen sorulara ilişkin olarak Özel, önceki genel başkanlara ne yapacaklarını söylemenin "parti terbiyeme uymaz" olduğunu belirtti. Partililerin kaygılarını anladığını söyleyerek, "Açıkçası pazartesiden de alınacak karardan da endişem yok." dedi.

Genel Merkez'de bekleyiş ve parti savunması

Mutlak butlan durumunda dahi kurultayın 6 gün içinde yapılacağını belirten Özel, "Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. Biz, 6 gün Genel Merkez'imizde otururuz." ifadesini kullandı ve Genel Merkez'in savunulacağını ekledi.

CHP'de parçalanma ve ayrışma olmadığını söyleyen Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'e randevu verilmediğini ve onu muhatap almayacağını belirtti.

Belediye başkanları ve seçim mesajı

Özel, kaygılı birçok belediye başkanı bulunduğunu ifade ederek, "Birçok belediye başkanıma 'Kusurun yoksa arkandayız' diyorum, ancak kusuru olanın arkasında durmam." dedi.

Yerel seçimlerde birinci parti olunamazsa görevi bırakacağını daha önce açıkladığını anımsatan Özel, "Bu kasımda gelirse bu kasımda, seneye nisanda gelirse o gün. Gününde yaparlarsa o gün kazanırız. Millet kararını vermiş." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak