CHP'de Özgür Özel: 1,5 günde 1000 imza, 21'inde genel başkan seçilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın programında canlı yayında soruları yanıtladı. İstanbul delegeleri hariç, geri kalan delegelerimizin tamamına yakını, 1,5 günde 1000 imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı alındığını söyledi.

Kongre kararı ve kayyum iddiaları

Özel, mutlak butlan ihtimaline ilişkin sürecin işleyeceğini vurgulayarak, "16'sında kayyum da gelse, 21'inde parti genel başkanını seçecek." ifadesini kullandı. İstanbul delegeleri olmaksızın kurultay talep edildiğini belirtti ve "'Kayyum geldi, engel olacak' olmaz. Çünkü irade yenileniyor." dedi.

İmamoğlu davası ve parti içi tutum

Özel, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, duruşma salonunda İmamoğlu'nun üniversiteden arkadaşlarının da bulunduğunu aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yöneltilen sorulara ilişkin olarak Özel, önceki genel başkanlara ne yapacaklarını söylemenin "parti terbiyeme uymaz" olduğunu belirtti. Partililerin kaygılarını anladığını söyleyerek, "Açıkçası pazartesiden de alınacak karardan da endişem yok." dedi.

Genel Merkez'de bekleyiş ve parti savunması

Mutlak butlan durumunda dahi kurultayın 6 gün içinde yapılacağını belirten Özel, "Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. Biz, 6 gün Genel Merkez'imizde otururuz." ifadesini kullandı ve Genel Merkez'in savunulacağını ekledi.

CHP'de parçalanma ve ayrışma olmadığını söyleyen Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'e randevu verilmediğini ve onu muhatap almayacağını belirtti.

Belediye başkanları ve seçim mesajı

Özel, kaygılı birçok belediye başkanı bulunduğunu ifade ederek, "Birçok belediye başkanıma 'Kusurun yoksa arkandayız' diyorum, ancak kusuru olanın arkasında durmam." dedi.

Yerel seçimlerde birinci parti olunamazsa görevi bırakacağını daha önce açıkladığını anımsatan Özel, "Bu kasımda gelirse bu kasımda, seneye nisanda gelirse o gün. Gününde yaparlarsa o gün kazanırız. Millet kararını vermiş." ifadesini kullandı.