CHP'deki Para Sayma Davasında Duruşma Devam Etti

CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleri ile ilgili 22 sanığın yargılandığı davada mahkeme, avukatların davada durma kararı verilmesine ilişkin taleplerinin, sanıkların tüm savunmaları alındıktan sonra değerlendirileceğine karar verdi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz 15 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar arasında; eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Serdar Özkan, Serkan Çebi, Turgut Özcan, Vedat Ali Aydın, Mevlüt Emek, Kemal Taştan ve Filiz Palaz da yer aldı. Savunmalarda, sanıklar, savcılıkta verdikleri ifadelerin geçerliliğini koruduğunu ve aleyhindeki delilleri kabul etmediklerini söyledi.

CHP üyesi olduğunu belirten sanık Ahmet Özdemir, il binasının alınma sürecinde bağış yaptığına dikkat çekerek, parayı Muammer Keskin üzerinden elden verdiğini ifade etti. Özdemir, bağışını parti üzerinden yapmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatları da, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, bu nedenle denetim süreci tamamlanmadan davanın açılmaması gerektiğini savundu. Avukat Gözde Fil, müvekkili Kaftancıoğlu’nun yurt dışında olduğunu hatırlatarak duruşmaya katılamadığını belirtti.

Hukukçular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadğını açıkladı. Keleş ve Yılmaz, bağış yapmadıklarını ve bağış alan konumunda olmadıklarını vurguladı.

Duruşmada bazı avukatlar, durma kararı verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

İddianame Detayları

İddianamede, 11 MartSEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satılan bir taşınmaza ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, CHP'ye aktarılması gereken toplam para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılırken, 24 milyon 360 bin lira bedeliyle toplam 14 bağımsız bölümün 11 Aralık 2019'da CHP adına tescil edildiği ifade edildi.

Siyasi Partiler Kanunu'na atıfta bulunularak yapılan bağışların usule uygun olması gerektiğine dikkat çekilen iddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Muammer Keskin, Canan Kaftancıoğlu, Fatih Keleş, Özgür Nas, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz’ın içinde bulunduğu 22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan 6 ay ile 1 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

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CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin parayı sayma görüntüleriyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada mahkeme, avukatların davada durma kararı verilmesine ilişkin taleplerinin, sanıkların tamamının savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.

CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin parayı sayma görüntüleriyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada mahkeme, avukatların davada durma kararı verilmesine ilişkin taleplerinin, sanıkların tamamının savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.