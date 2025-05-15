DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

CHP'den AYM'ye Başvuru: Gençlik ve Spor Kanunu ile Siber Güvenlik Yasası Talebi

CHP, Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Siber Güvenlik Yasaları'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:49
CHP'den AYM'ye Başvuru: Gençlik ve Spor Kanunu ile Siber Güvenlik Yasası Talebi

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvuru sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kamu kurumlarının siber güvenlik önlemlerini etkinleştirmenin önemine dikkat çeken Günaydın, CHP'nin bu konudaki tavrının net olduğunu vurguladı. Günaydın, siber güvenlik önlemlerinin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini de dile getirdi.

“Geçmişteki Uygulamaları Sınırlamalıyız” diyen Günaydın, Meclis'ten geçen yasa ile dijital verilerin kopyalanması ve el konulması konularında bir hakim kararı olmadan yapılan düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Günaydın, “Siber sızıntı” gerekçesiyle yasada hapis cezası getirilmesinin gazetecilik faaliyetlerini engelleyebileceğine dikkati çekti. Gazetecilerin siber güvenliği haber yapmasının engelleneceği uyarısında bulunan Günaydın, bu durumun ifade özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Günaydın ayrıca, 7546 sayılı kanunla ilgili başvurularında özel teşebbüs hürriyetinin ihlal edildiğine ve diğer Anayasal hakların çiğnendiğine vurgu yaptı. DHMİ'de istihdam edilecek personele yönelik performans primlerinin kesilmesi konusunda da, mevcut usul ve esasların Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, bu noktada da iptal talebinde bulunduklarını açıkladı.

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!