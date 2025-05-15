CHP'den AYM'ye Başvuru: Gençlik ve Spor Kanunu ile Siber Güvenlik Yasası Talebi

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvuru sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kamu kurumlarının siber güvenlik önlemlerini etkinleştirmenin önemine dikkat çeken Günaydın, CHP'nin bu konudaki tavrının net olduğunu vurguladı. Günaydın, siber güvenlik önlemlerinin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğini de dile getirdi.

“Geçmişteki Uygulamaları Sınırlamalıyız” diyen Günaydın, Meclis'ten geçen yasa ile dijital verilerin kopyalanması ve el konulması konularında bir hakim kararı olmadan yapılan düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Günaydın, “Siber sızıntı” gerekçesiyle yasada hapis cezası getirilmesinin gazetecilik faaliyetlerini engelleyebileceğine dikkati çekti. Gazetecilerin siber güvenliği haber yapmasının engelleneceği uyarısında bulunan Günaydın, bu durumun ifade özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Günaydın ayrıca, 7546 sayılı kanunla ilgili başvurularında özel teşebbüs hürriyetinin ihlal edildiğine ve diğer Anayasal hakların çiğnendiğine vurgu yaptı. DHMİ'de istihdam edilecek personele yönelik performans primlerinin kesilmesi konusunda da, mevcut usul ve esasların Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, bu noktada da iptal talebinde bulunduklarını açıkladı.

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

CHP, "7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.