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CHP'den Bakan Tekin'e Suç Duyurusu: Laiklik Suçlamaları

CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında laiklik ilkesine aykırı ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:25
CHP'den Bakan Tekin'e Suç Duyurusu: Laiklik Suçlamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında laiklik ilkesine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, suç duyurusunu gerçekleştirmek üzere Ankara Adliyesi önünde buluşan milletvekilleri ve partililerle birlikte basın açıklaması yaptı.

Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada Bakan Tekin'in, "TBMM Genel Kurulunda yaptığı yemine aykırı olarak gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini öne sürdü. Özçağdaş, Tekin’in AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhuriyet ve laiklik konusundaki söylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özçağdaş, "Anayasamızda da yer alan laiklik, ülkemizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün altı temel ilkelerinden biridir. Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır" dedi. Ayrıca, laikliğin bireylerin din ve vicdan hürriyetine sahip olma ilkesini düzenlediğini ifade etti.

Bakan Tekin’in Anayasa'nın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak "demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" dair ant içtiğini belirten Özçağdaş, Tekin’in bu antla bağlı kalmadığını ve laiklik ilkesini hedef alan ifadeler kullandığını belirtti.

Özçağdaş, Tekin hakkında Anayasa'nın 174. maddesi çerçevesinde de detaylı bir soruşturma yürütülmesinin gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama suçları yönünden soruşturma talep ettiler.

Açıklamanın ardından CHP, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

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