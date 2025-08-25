CHP'den İstanbul Adalet Sarayı'nda İBB Soruşturmalarına Tepki

Grup başkanvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya bazı partililer de katıldı.

Ali Mahir Başarır, 5 Eylül'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne iki farklı elektronik posta ile İBB, Beşiktaş Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Ceyhan Belediyesi ve Kütahya Belediyesi hakkında ihbar yapıldığını aktardı.

Başarır, ihbarda bazı ihalelerin konu edildiğini ve dilekçelerin baş aktörünün Aziz İhsan Aktaş olduğunu söyledi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ihbar edilen belediyelerin dosyalarının birleştirildiğini, iki gün sonra ise Kütahya dosyasının yetkisizlik kararıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti.

Düzenlenen bilirkişi raporunda, suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin aldığı 4 ihaleden bahsedildiğini iddia eden Başarır; avukat Mehmet Yıldırım ile Mücahit Birinci olayının yanı sıra Recep Seyhan ile Hamza Uçan'ın Fatih Keleş ile görüşmelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Başarır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim arkadaşlarımızın suçsuzluğu net. Onlara yapılan kumpaslar net. Özellikle 3 vaka, 4 avukatın cezaevindeki görüşmeleri çok açık. Ortada bir kumpas vardır, rögar patlamıştır. Yeni bir Susurluk vakası ortaya çıkmıştır. Güzel tarafı cezaevindeki arkadaşlarımız çıkacak."

Gökhan Günaydın ise avukatların birileri tarafından yönlendirilip görevlerini kötüye kullandığını savundu. Günaydın, Aziz İhsan Aktaş'ın 10 işten 8'ini kamu kurumlarıyla, 2'sini CHP belediyeleriyle yaptığını iddia etti ve Türkiye'nin Susurluk skandalını araştıramadığı için bugünkü duruma gelindiğini öne sürdü.

Günaydın ayrıca yargının temizlenmesinin ancak bir temiz eller operasyonu ile mümkün olacağını belirterek, partilerinin süreci takip edeceğini vurguladı ve şunları söyledi: "CHP olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Memlekette cübbelerden rozetleri sökene kadar bir tek partili savcı, hakim bırakmayıp gerçekten bağımsız bir adaleti tesis edene kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye'de siyaseti emniyet koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz."

Her iki başkanvekilinin açıklamaları, soruşturmanın kapsamı, ihbar süreçleri ve iddia edilen bağlantılar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunmayı amaçladı.

