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CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama

Öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı iddiasıyla CHP'den basın açıklaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:12
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama

CHP'den Mülakatlara Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen mülakatlarında yaşanan haksızlıklarla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen açıklamada, atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi.

Mağduriyet İddiaları

Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada, mülakat sürecinin birçok öğretmen adayı için haksız sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Mülakatların ülke genelinde yapıldığında, objektif bir değerlendirme sağlanamayacağını vurguladı.

İstanbul ve Bursa Örneği

Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerde sınava girmiş olan öğretmen adaylarının, puanlarının sadece yuvarlandığını ve bu nedenle diğer illerde yüksek puan alan adayların dışarıda kaldığını görmekteyiz. Bu durum kesinlikle kabul edilemez."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı iddiasıyla...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı iddiasıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

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