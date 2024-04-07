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CHP'den seçim kazanan belediyelerine üst düzey atama yazısı

CHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen belediye başkanlarına bir yazı göndererek, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde yapılacak yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:54
CHP'den seçim kazanan belediyelerine üst düzey atama yazısı

CHP, seçilen belediye başkanlarına gönderdiği yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçilen belediye başkanlarına yazı gönderildi.

Yazıda, yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan ötürü belediye başkanları tebrik edildi.

Yönetilecek belediyelerde, performans değerlendirmesi, başarı karnesi çıkarma ve belediye faaliyetlerini belli bir standardın üzerinde tutmak için merkezi bir sistem hayata geçirileceği belirtilen yazıda, parti tarafından yeni bir bilgilendirme yazısı paylaşılana kadar, hiçbir anket ve araştırma şirketiyle anlaşma yapılmaması, bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirilmemesinin önem taşıdığı belirtildi.

"Atamalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunun"

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."

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