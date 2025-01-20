CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşımlar sebebiyle açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.
İfade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine giden Aydın, adli kontrol uygulanması talebiyle hakim karşısına çıkacak.