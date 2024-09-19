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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Seçim Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim stratejileri ve iç politikalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Seçim Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Basın Toplantısı Düzenledi

Burhanettin Bulut, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağını belirterek, "Bugünkü veriler bunu çok net gösteriyor" dedi.

Kurultay Değerlendirmeleri

Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nın büyük bir olgunlukla gerçekleştirildiğini belirtti. Kurultayda kabul edilen 28 maddelik tüzük değişikliğine değinen Bulut, en tartışmalı maddenin 52. madde olduğunu ve bunun 36 karşı oyla kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu sayı kurultaya yönelik tartışmaların gereksiz olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Seçim Süreçleri ve Sloganlar

Bulut, tüzük kurultayında seçim startının verildiğini belirterek, "Seçim sloganımız 'Var bir çaresi' olarak belirlendi. Bununla ilgili yeni video çalışmalarımız dijital platformlarda gösterime girecek" şeklinde konuştu.

İç Tartışmalar ve Kamuoyu

Parti içi tartışmalara da değinen Bulut, bu süreçlerin kimseye faydası olmadığını ve ülke gündeminin farklı olduğunu vurguladı. Ayrıca, anayasa değişikliği konusunun toplumun gündeminde olmadığını savundu ve iktidarın bu konuyu gündeme getirme amacını eleştirdi.

Seçim İhtimali ve Halkın Beklentileri

Erken seçim talebinin halk arasında yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirten Bulut, bu durumun gelecek yıl sonbahar aylarında daha da artacağını ifade etti. Bulut, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olma konusundaki belirsizliği yönetme amacıyla zamanlamayı dikkatlice gözeteceklerini söyledi.

Sonuç ve İleriye Dönük Beklentiler

Bulut, "Mansur Yavaş ile, Genel Başkanımızla, Ekrem İmamoğlu'yla bir tartışma bekleyenler çok bekler" diyerek, partinin siyasetteki istikrarını koruyacağının altını çizdi.

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