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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: Kamu Harcamaları ve Vatandaşın Hayatı Üzerine Değerlendirmeler

Yalçın Karatepe, Çanakkale'de kamu harcamalarının vatandaşın hayatına etkisini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: Kamu Harcamaları ve Vatandaşın Hayatı Üzerine Değerlendirmeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: Kamu Harcamaları ve Vatandaşın Hayatı Üzerine Değerlendirmeler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kamu harcamalarının vatandaşların hayatına etkilerine dikkat çekti. Karatepe, "Kamu harcamalarının nasıl kamusal sonuçlar çıkardığının, vatandaşın hayatını ne kadar kolaylaştırdığının ya da zorlaştırdığının öncelikli olarak analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Karatepe, Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantının ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karatepe, kamu harcamalarının verimli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. "Sadece bir oranı referans alınarak yapılan analizlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz," ifadesini kullandı.

Karatepe, iktidara geldikleri takdirde Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği kalkınma ve refah seviyesine ulaştıracaklarını kaydetti.

Toplantıya, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ile birçok partili katıldı. Toplantı sonrasında Karatepe ve beraberindekiler, Kent Lokantası'nı ziyaret ederek, Ercan Adsız Toplantı Salonu'ndaki "Emek ve Meslek Örgütleri Toplantısı"na katıldılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantı sonrası CHP Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantı sonrası CHP Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

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