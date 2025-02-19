CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Osmaniye'de Ekonomik Sorunları Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de iş dünyasıyla bir araya gelip, ekonomik sorunları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:43
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Osmaniye'de Ekonomik Sorunları Görüştü

Osmaniye Ziyaretleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Karatepe, Başkan Devrim Murat Aksoy ile görüştü.

Partililerle Bir Araya Geldi

Daha sonra CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na geçen Karatepe, burada partililerle bir araya gelerek bir konuşma yaptı. Konuşmasında, CHP'nin "ekonomi takımı" olarak kentlerdeki ziyaretlerine devam ettiklerini vurguladı.

Ekonomik Sıkıntılar ve Talepler

Osmaniye'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında iş dünyası ve meslek örgütleriyle bir araya geldiklerini ve onların taleplerini dinlediklerini belirten Karatepe, kentte depremin etkilerinin halen hissedildiğine dikkat çekti. Ayrıca, Osmaniye'deki ekonomik sıkıntıların Türkiye genelinde yaşanan sorunlarla benzerlik gösterdiğini ifade ederek, esnaf ve çiftçilerin iş yapmakta zorlandığını söyledi.

Hükümet Politikalarına Eleştiri

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karatepe, "Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesi şart. Çiftçilerin artmış olan üretim maliyetlerinin düşmesi için gerekli tedbirlerin alınması elzem," dedi.

Genel Başkan Yardımcılarına Eşlik Etti

Karatepe'ye ziyaretlerinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe (sağ 3), Osmaniye'de çeşitli ziyaretler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe (sağ 3), Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Karatepe, CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe (sağ 3), Osmaniye'de çeşitli ziyaretler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe (sağ 3), Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Karatepe, CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı

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