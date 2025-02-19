CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cezaevindeki Tutuklulara Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, cezaevindeki birçok tutukluya destek için ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cezaevindeki Tutuklulara Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Cezaevi Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt'tan uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş'tan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman yer aldı.

Demokratik Değerler vurgusu

Bakan, ziyaretinin ardından CHP Silivri İlçe Başkanlığı

Bakan, cezaevindeki kişinin direncini ve cesaretini takdir ederek, "Tutuklular, hukuka aykırı olarak cezaevinde tutulduklarının bilincindeler ve hukukun uygulanmadığını ifade ediyorlar. Ümit Özdağ ve Ahmet Özer'in 'bize düşman hukuku uygulanıyor' demesi dikkatimi çekti," şeklinde sözlerine ekledi.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de Bakan'a ziyareti esnasında eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (solda), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (solda), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Bakan, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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