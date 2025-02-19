CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cezaevindeki Tutuklulara Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan, cezaevindeki kişinin direncini ve cesaretini takdir ederek, "Tutuklular, hukuka aykırı olarak cezaevinde tutulduklarının bilincindeler ve hukukun uygulanmadığını ifade ediyorlar. Ümit Özdağ ve Ahmet Özer'in 'bize düşman hukuku uygulanıyor' demesi dikkatimi çekti," şeklinde sözlerine ekledi.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de Bakan'a ziyareti esnasında eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (solda), Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Bakan, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.