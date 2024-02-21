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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi

Hükümetin izlediği ekonomi politikalarının enflasyonu tek haneli rakamlara düşüremeyeceğini iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bu konuda ciddi bir değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yazdığı açıklamada, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında baz etkisinden dolayı yükselişinin yavaşlayacağını, ancak bunun ekonomi yönetimi tarafından bir başarıymış gibi sunulacağını ifade etti. Karabat, TÜİK’in ekonomik verileri çarpıttığını savunarak, Hükümetin izlediği ekonomi politikasının enflasyonu düşürecek hamle olmayacağına dair düşüncelerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hükümetin ekonomi politikalarını ve anayasal krizi eleştirdi. Karabat, Erdoğan’ın Türkiye’yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi diktatörlerin yönettiği ülkelere dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü. Karabat açıklamasında,

"Kronik hale gelmiş enflasyon, umutsuz bir halk, sürekli dış tehdit algısı ile daha sağcı ve baskıcı bir yönetimin zemini hazırlanıyor. Anayasa'nın rafa kaldırıldığını, hukukun uygulanmadığını ve sarayın emrindeki yargıçlar ile muhalefete baskı kurulduğunu artık herkes kabul etmiş durumda." ifadelerini kullandı. Ayrıca seçim sonrası için de düşüncelerini dile getiren Karabat sözlerine şu şekilde devam etti:

"AKP, ekonomiyi toparlayamayacağını çok iyi biliyor. Erdoğan, Türkiye'yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi yönetmek için düğmeye basacak. Bu nedenle yerel seçimlerden sonra Anayasa ve kurumlar arası krizi tırmandıracak."

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