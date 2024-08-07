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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Gaziantep'te Eğitim Vurgusu Yaptı

Suat Özçağdaş, Gaziantep'teki programında eğitim maratonu ve partisinin çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:15
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Gaziantep'te Eğitim Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Gaziantep'te Eğitim Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında partisinin il başkanlığını ziyaret ederek eğitim alanında önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim Maratonu ve İleriye Dönük Hedefler

Özçağdaş, kentteki programı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Hatay milletvekilleriyle birlikte eğitim maratonu üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin ilk eğitim mitinginin İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Özçağdaş, "Müfredata itiraz etmek ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını dile getirmek için önemli etkinlikler düzenledik" dedi.

Önceki Etkinlikler ve Gelecek Planları

Özçağdaş, ‘‘Ayrıca, 18-19 Temmuz tarihlerinde 24 saat süren bir eğitim maratonu yaparak bu alandaki sorunları ele aldık. Bu maratona, eğitimci, yazar, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından 92 kişi katıldı. Afet bölgelerindeki sorunları tartıştık. İlk aşamada 30 ilde düzenleyeceğimiz bu maratonda Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’i de kapsıyoruz. Her ilde halkla buluşmaya devam edeceğiz’‘ şeklinde konuştu.

Halk ile Etkileşim

Özçağdaş, konuşmasının ardından merkez Şehitkamil ilçesindeki Koru Park'ta düzenlenen eğitim buluşmasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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