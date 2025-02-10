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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu İfade Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli askerleri eyleme çağırdığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu İfade Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek amacıyla emekli askerleri eyleme çağırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifadelerini verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, sürecin 30 Ağustos'ta teğmenlerin subaylık yemini etmesiyle başladığını söyledi.

Bağcıoğlu, sosyal medyada ve bazı medya organları tarafından teğmenlerin hedef gösterildiğini belirterek, "Kadın teğmen Ebru Eroğlu'na haysiyetsizce cinsel tacizde bulunuldu. Teğmenlerin bu duruma cevap verecek durumda olmadıklarını bilerek, biz emekli askerler olarak askerlik onuru ve silah arkadaşlığı ruhuyla onların sesi olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Savcıya İfade Verdikten Sonra Açıklamalarda Bulundu

Bağcıoğlu, partisinin milli savunma politikalarından sorumlu olduğunun altını çizerek, "Emekli astsubayların mitinglerine katılıyor ve onları destekliyoruz. Uzman çavuşların kadro sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Kanun dışı ithamlarda bulunmak basiretsizliktir. Bugün adliyeye geldik ve elbette geleceğiz. Kanundan kimse üstün değildir." diye konuştu.

Ayrıca, 31 Ağustos'tan itibaren teğmenlere yönelik haksız saldırılarla ilgili işlem yapılmadığını belirten Bağcıoğlu, kendisi gibi haklarını kullananlara ise soruşturma açıldığını ifade etti. Bu durumun üzücü olduğunu ancak hukuka güvendiğini vurguladı.

Bağcıoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan ile Parti Sözcüsü Deniz Yücel destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Bağcıoğlu'nun konuşmasında soruşturma açılmasını gerektirir bir durum olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya...

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya çağırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (solda), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Bağcıoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da destek verdi.

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya...

Bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini protesto etmek için emekli askerleri eylem yapmaya çağırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (solda), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Bağcıoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da destek verdi.

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