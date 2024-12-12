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CHP Genel Başkanı Özel: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe'de yaptığı konuşmada asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:57
CHP Genel Başkanı Özel: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Genel Başkanı Özel, Sancaktepe'de Temel Atma Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe'de gerçekleştirilen 15 yeni projenin toplu temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle asgari ücrete değinen Özel, "23 bin 500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz," dedi.

Sancaktepe'nin Geleceği Üzerine Vurgu

Özel, Sancaktepe'nin geçmişte CHP'nin kazanma ihtimalinin düşük görüldüğünü, ancak bu hızlı büyüyen ilçe için umutlu olduklarını ifade etti. "Yıllarca 'Esenyurt'un küçük bir versiyonu mu olacak?' diye endişeler vardı. Ancak liyakatine ve vizyonuna güvenilen bir genç, bu ilçeyi Anadolu Yakası’nın gözbebeği haline getirmek için arı gibi çalışıyor," dedi.

Belediyelere Yönelik Eleştiriler

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelerin elini kolunu bağlama çabalarına dikkat çekerek, "Ekrem Başkan, 'Silkeleme güreş meydanında olur' diyerek yanıt verdi. Silkeleme zeytin toplayanların işidir, biz de verimli zeytin ağaçlarımızı korumalıyız," şeklinde konuştu.

Toplumsal Hizmet İhtiyacı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in belediyeyi 2,2 milyar lira borçla devraldığını belirten Özel, halkla buluşmalar kurarak sosyal projeler geliştirdiğini kaydetti. "CHP'li belediye başkanları, hepinizin evladı, kardeşi, yoldaşıdır. Kreş gibi hizmetler, annelerin işine gidebilmesini sağlamaktadır, bunları kapatmaya çalışanlara karşı duracağız," dedi.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Üzerine Talepler

Özel, asgari ücret konusundaki taleplerini yineleyerek, "Asgari ücretin en az yüzde 76 artırılması gerekmekte. 30 bin lira olması için hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Ayrıca emeklilere de bir asgari ücret verilmelidir," ifadelerini kullandı.

Metro Hattı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro projelerine dair bilgi verdi. 2017’de yapımına başlanan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın büyük oranda tamamlandığını kaydederek, "Sultanbeyli bağlantısını önümüzdeki yıl sonu hep birlikte açacağız," dedi.

Konuşmaların ardından, Sancaktepe'de 6 park, 3 kreş, iletişim merkezi, aile sağlığı merkezi, fitness salonu ve spor parkı gibi projeler için toplu temel atma töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesinin 15 yeni projesinin toplu temel atma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesinin 15 yeni projesinin toplu temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesinin 15 yeni projesinin toplu temel atma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesinin 15 yeni projesinin toplu temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

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