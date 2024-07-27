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CHP Genel Başkanı Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konferansı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Kurulunda Atatürk vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:28
CHP Genel Başkanı Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konferansı'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'na Vurgu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünen milyonların temsilcisiyiz. Onun kurduğu Cumhuriyet'in neferleriyiz. Düşürmediği bayrağı dalgalandırmak için mücadele ederiz" dedi.

Balkan Göçmenlerinin Vatan Anlayışı

Özel, vatan kaybetmenin önemini vurgulayarak, bu duygunun en iyi Balkan göçmenleri tarafından anlaşıldığını söyledi. "Balkan Türkleri geçmişlerini ve özlerini unutmadı" şeklinde konuştu.

Balkan Türklerinin Sorunlarına Dikkat Çekti

Özel, Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını önemsediğini ve AK Parti ve diğer partilerle iş birliği içinde sorunları ele almaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili meselelerin çözümü için bir çalışma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Azınlık Hakları ve Eğitim Sorunları

Yunanistan'daki azınlık okullarının sayısının giderek azaldığını belirten Özel, "1995'te 231 azınlık okulu varken, bugün 86'ya düşürüldü. Eğitimde vetolar bir sorun olmuştur. Bu konuda ortak bir ses çıkarmalıyız" dedi.

Müslümanların Hakkı ve Bağ Kurma İlişkisi

Özel, Batı Trakya'daki müftülerin, din dışında önemli birer temsilci olduklarını vurguladı. "Biz, bir ümmetçilik üzerinden orayla bağ kuramayız. Oradaki Türkler, inançlarını özgürce yaşamalıdır" şeklinde ifade etti.

Özgürlük ve Dayanışma Vurgusu

Özel, Balkanlar'ın özgürlüğüne vurgu yaparak, "Balkanlar özgür ve boyunduruğa gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam biçimini benimsiyoruz. Hem burada hem Balkanlarda onun eserlerinin savunucusuyuz" dedi.

Konfederasyon Genel Kurulu ve Semt Lokantası Açılışı

Genel Kurulda mevcut başkan Sabri Mutlu tek aday olarak seçilirken, etkinliğe birçok siyasi figür katıldı. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan semt lokantasının da açılışı gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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