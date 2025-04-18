CHP Genel Başkanı Özel: 'CHP'ye Kayyım Atanması Mümkün Değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanma olasılığının bulunmadığını ifade etti. "Hukuken mümkün, her yere atanır. Ama siyaseten mümkün değil" diyen Özel, kayyım iddialarını kesin bir dille reddetti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi konusunun gündeme gelmediğini belirtti. "Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların değerlendirileceği bir görüşme olmadı" diyen Özel, Adli yargıdan tebliğ aldıklarında sürecin takip edileceğini vurguladı.

Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulunda okutulmasının önemine dikkat çekerek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda tutumunu eleştirdi. Özel,,"Meclis Başkanı, kanunlar kararların verdiği el notuyla yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Ekonomiyle ilgili soruları da yanıtlayan Özel, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını arttırmasının ardından, "Bir ülkede işler iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizin düşmesi gerekir" açıklamasında bulundu. Enflasyon konusunu da ele alan Özel, "Biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz. Sıfır enflasyon isteriz" dedi.

Özel, son olarak, kendisine yöneltilen Mustafa Kemal Atatürk imzalı yama takma iddialarına İlgili, "Bu konuda bir santim geri gitmeyiz. Atatürk resmini koymak isteyenlerin alnından öpüyoruz" diyerek bu duruma desteğini yineledi.

Özgür Özel, CHP'ye kayyım atanacağı yönündeki iddiaların yalan olduğuna vurgu yaparak, "Algı ile olgu yer değiştiriyor. Bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti.