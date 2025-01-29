CHP Genel Başkanı Özel'den Kartalkaya Yangınında Taziye ve Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özel, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Doğan ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyaret sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz de yer aldı.

Acının Paylaşılması ve Dayanışma

Yangın sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, bölgedeki acının çok derin olduğunu ve ilk gün tüm programlarını iptal ederek bölgeye geldiklerini belirtti. 'Her zaman söylediğimiz bir şey var; iyi günde, kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz, Türkiye ayakta durur.' ifadelerini kullandı.

Yangında Sorumluluk Üzerine Yorumlar

Bir gazetecinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili sorusuna cevap veren Özel, sürecin talihsiz olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını eleştiren Özel, öncelikli olarak mağdurların acısının düşünülmesi gerektiğini belirtti. 'Daha duman tütüyor, daha yanıyor, daha içeride torunlar var, evlatlar var, çıkıp Bolu Belediyesini hedef göstermek son derece yanlıştı.' dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu Talebi

Açıklamalarında yangının nedenleri üzerine bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğini de dile getiren Özel, ‘Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var.’ dedi. Yangın güvenliği ve denetim sorunlarına dikkat çekerek, bağımsız bir itfaiye biriminin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Geleceğe Dönük Öneriler

Özel, aynı olayların yaşanmaması için alınacak önlemler ve yasal düzenlemeler konusunda kararlı olduklarını belirterek, 'Bir daha bu felaketin yaşanmaması için yapılması gereken her şeye katkı sağlamaya hazırız.' ifadelerini kullandı. Muğla’daki yangınlardan sonra yapılanların örnek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Özel, 'Yapıcı bir yerden yaklaşıyoruz, yıkıcı bir muhalefet yapmanın böylesi olaylarda hiçbirimize faydası yok.' diyerek muhalefetle sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmanın önemine de değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Doğan ailelerini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Özel, ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Doğan ailelerini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.