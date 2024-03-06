Bist 100
8.903,44 0%
DOLAR
31,72 0,41%
EURO
34,54 0,45%
ALTIN
2.160,73 0,39%

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk veya çekişme olmadığını vurgulayarak, "Kemal Bey'in kampanyaya katkı sağlama niyeti olursa, ben ve tüm CHP üyeleri bu durumdan son derece mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:22
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk olmadığını belirterek, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur." dedi.

Özel, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarılı olacağını ifade ederek, anketlerin bunu gösterdiğini söyledi. Seçimler için birlik ve bütünlük içinde, azimle çalıştıklarını vurguladı.

Aday belirleme sürecinde istifa eden partililerle herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk olmadığını vurgulayarak, "Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz?" sorusuna, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur." şeklinde yanıt verdi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle kampanyalarının daha da güçleneceğini ifade ederek, birlikte miting yapma isteğini dile getirdi. İki lider arasında herhangi bir soğukluğun olmadığını vurgulayan Özel, partisinin örgütlerinin başarı için uyum içinde çalıştığını belirtti.

Özel, ayrıca Meral Akşener'e karşı neden hoşgörülü olduğuna dair bir soruya, "Eski dostlar düşman olmaz da ondan." yanıtını verdi. İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'nda görmesi durumunda şaşırıp şaşırmayacağına yönelik soruya ise, "Elbette şaşırırım. Ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanığıyım. Eski dosttan düşman olmaz dediğimizin böyle bir karşılığı var." şeklinde cevap verdi.

CHP lideri, muhalefete muhalefet etmediklerini, geçmiş defterlerini karıştırmadıklarını ifade ederek, "Geçmiş seçimin defterlerini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım. Onlarla çatışma gibi bir işim yok." dedi. Özel, partisinin 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak emek, emekçi ve yoksulun hakkını savunarak iktidarı hedeflediğini belirtti. Koalisyon veya ittifak olup olmayacağına ise seçime yaklaşırken karar vereceklerini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek

İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
250 Bin Dolarlık Gizem: CHP Vekilinin Odasında Bulunan Parayla İlgili İnceleme Başlatıldı
3
18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor
4
MİT: PKK'lı Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
5
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
6
Aşk ve Nefret: İki Kadın Bir Erkek İçin Birbirine Girdi! Vahşet Dolu Yazışmalar Delil Sayıldı
7
Seçim Heyecanı Başlıyor: YSK Aday Listelerini Açıkladı

Geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı estiği yerde, indirim fırtınası koptu! 8 Mart' ta başlıyor

İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Aile Bakanlığı masabaşı çalışacak personel arıyor! Büro memuru başvuruları açıldı

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek