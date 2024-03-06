CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk olmadığını belirterek, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur." dedi.

Özel, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarılı olacağını ifade ederek, anketlerin bunu gösterdiğini söyledi. Seçimler için birlik ve bütünlük içinde, azimle çalıştıklarını vurguladı.

Aday belirleme sürecinde istifa eden partililerle herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir soğukluk olmadığını vurgulayarak, "Kemal Bey'i sahada görmek ister miydiniz?" sorusuna, "Kemal Bey herhangi bir yerde kampanyaya bir katkı vermeye niyetlenirse ben inanılmaz mutlu olurum bundan. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer mutlu olur." şeklinde yanıt verdi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle kampanyalarının daha da güçleneceğini ifade ederek, birlikte miting yapma isteğini dile getirdi. İki lider arasında herhangi bir soğukluğun olmadığını vurgulayan Özel, partisinin örgütlerinin başarı için uyum içinde çalıştığını belirtti.

Özel, ayrıca Meral Akşener'e karşı neden hoşgörülü olduğuna dair bir soruya, "Eski dostlar düşman olmaz da ondan." yanıtını verdi. İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'nda görmesi durumunda şaşırıp şaşırmayacağına yönelik soruya ise, "Elbette şaşırırım. Ben Meral Hanım'ın tek adam rejimine karşı nasıl bir samimi mücadele verdiğinin geçmişte tanığıyım. Eski dosttan düşman olmaz dediğimizin böyle bir karşılığı var." şeklinde cevap verdi.

CHP lideri, muhalefete muhalefet etmediklerini, geçmiş defterlerini karıştırmadıklarını ifade ederek, "Geçmiş seçimin defterlerini kapattım. Eski ittifak ortaklarıma saygılıyım. Onlarla çatışma gibi bir işim yok." dedi. Özel, partisinin 1 Nisan'dan sonra gerçek bir sol parti olarak emek, emekçi ve yoksulun hakkını savunarak iktidarı hedeflediğini belirtti. Koalisyon veya ittifak olup olmayacağına ise seçime yaklaşırken karar vereceklerini söyledi.