CHP Genel Başkanı Özel'den PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörle Mücadele İçin Çözüm Arıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik yapmış olduğu silah bırakma çağrısına yanıt verdi. Özel, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Demokratik Çözüm Vurgusu

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin ülkenin sorunlarının çözümü konusunda tarihsel bir tutarlılık sergilediğini vurguladı. Ayrıca, terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade ederek, "Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz." diye konuştu.

Hukuk ve Eşitlik Teması

Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış konusundaki duyarlılığını dile getiren Özel, "Tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve tüm mağdurların rızalarının öncelendiği bir çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız." şeklinde belirtti.

Özel, yapılması gerekenlerin güven ortamı tesis edilerek sağlanabileceğini vurguladı ve Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünün ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Demokratikleşme ve Anayasa İhlalleri

İç barışın, otoriter sistemde değil, demokratik düzende hukuk devleti ilkeleriyle sağlanacağını belirten Özel, "Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir." dedi.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin barış ve demokrasi taleplerinin siyasi hedefler uğruna istismar edilmesine izin vermeyeceğinin altını çizerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini hatırlattı. Bu kapsamda, barış ve demokrasi çabalarının süreceğini, çatışma ve terörün her zaman karşısında olacaklarını duyurdu.