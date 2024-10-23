CHP Genel Başkanı Özel'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sert Kınama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü bir şekilde lanetledi.

Özel'in Açıklamaları

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum," ifadelerini kullandı.