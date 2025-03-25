CHP Genel Başkanı Özel: İBB Başkanvekili Seçimi Açıklaması

Özgür Özel'den İBB Başkanvekili Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak," ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Durum ve Gelecek Planları

Saraçhane'de düzenlenen bir iftar programında konuşan Özel, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör suçlarıyla ilgili soruşturmalara da değindi.

Özel, İstanbul'daki kayyım riskinin ortadan kalkmasının ardından partinin Saraçhane'deki mevcut etkinliklerini sona erdireceğini belirterek, "Yarın İBB'de seçilecek arkadaşımızla birlikte burası Ekrem Başkan'la bayramlaşacağı bir merkez hâline dönecek," dedi.

Seçim Ve Aday Belirleme Süreci

Saraçhane'de başlayan gösterilerin 81 vilayete yayıldığını ve insanların iradeleriyle demokratik bir duruş sergilediğini anlatan Özel, "Adayımız belli, sloganımız belli," diyerek seçim kampanyalarının başladığını duyurdu.

Özel, İBB Meclisinde kimlerin aday olacağı konusunda ise, "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak" dedi.

"Ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt veren Özel, bunun Belediye Meclisi'nin kararı olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendi aralarında istişareler yaparak karara varacaklarını ifade etti.