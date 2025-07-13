CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da 'Halk Buluşması' Yaparak 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da Halk Buluşması'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da düzenlenen 'Halk Buluşması''nda önemli açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin görüşlerini dile getirirken, "Gidenler geri gelmez ama yeni analar ağlamaz. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz," dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hakkında Açıklama

Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde otobüs üzerinden partililerine seslenen Özel, Abdurrahman Tutdere'nin Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde adli kontrol kararı ile görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Tutdere'nin kente önemli hizmetler sağladığını savundu.

Özel, CHP'li belediye başkanlarının ve üyelerinin ayrıca haksız yere hapse atıldığını öne sürerek, parti üyelerinin iftiraya maruz kaldığını ifade etti.

Seçim Süreci ve Adıyaman'a Yönelik Umutlar

Seçime girildiği dönemde Adıyaman'dan çok fazla umudunun olmadığını belirten Özel, "Allah biliyor ya, Adıyaman'dan çok da umudum yoktu çünkü burası Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı bir şehirdi. Rapor için gelen arkadaşlarımız, 'Adıyaman kararını çoktan vermiş. Abdurrahman Tutdere'yi belirlemiş. Anket yaptırmaya bile gerek yok' diye dönüş yaptı," dedi.

Barış ve Kardeşlik vurgusu

Özel, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vereceklerini belirterek, "Silah bırakılıyor, CHP tarihsel tutarlılığı içerisinde 'Ona mı yarar, buna mı yarar?' demeden, bu millete yarar, anaların gözünün yaşını siler. Terör biter, kardeşlik olursa kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. Avrupa Birliği parçası ve tam üyesi olabiliriz," ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem ülkenin gelişmesi için hem de savaşların olmaması için kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden barışı ve kardeşliği istediğini belirterek, "Canıgönülden bu ülkeyi kalkındırmak için süreci destekliyoruz. Sürekli 'Biz ve onlar.' diyenler, evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, beka sorunu var," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.