CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'i kabul etti. Bu görüşme, CHP'nin parti genel merkezindeki makamında gerçekleşti.

Açıklamalara göre, Özel'e bu ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.