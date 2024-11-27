DOLAR
34,65 -0,04%
EURO
36,65 -0,78%
ALTIN
2.941,3 -0,37%
BITCOIN
3.326.502,13 -4,91%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve ekibini kabul etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'i kabul etti. Bu görüşme, CHP'nin parti genel merkezindeki makamında gerçekleşti.

Açıklamalara göre, Özel'e bu ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'
2
Yeni Teknolojilerle Gelen Muharebe Devrimi: Türkiye Savunma Sanayisi Güçleniyor
3
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Yargı Süreci Devam Ediyor
4
Adana Valiliği'nden Çadırda Yaşayan Aileye Destek Açıklaması
5
Batman'da İzinli Gösterilere Katılan 6 Zanlı Yakalandı
6
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Ertelendi: Tutuksuz Sanık Şeyhmus Çelik'in Açıklamaları Dikkat Çekti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı'nı Kabul Etti

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı