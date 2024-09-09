CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ailelerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Ailelerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümünde toplumun çeşitli kesimlerinden ailelerle bir araya geldi. Bu özel etkinlikte, mağdur ailelerle CHP Genel Merkezi'nde bir öğle yemeği programı düzenlendi.

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Parti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Özgür Özel, programda yaptığı konuşmada, annelerin gözyaşlarının özdeşleştirilemeyeceğini vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir annenin kimliği, doğduğu yer ya da inancı hiçbir şeyi değiştirmez. Gözlerinden akan yaşlar, herkes için aynıdır. Bu yaş, bizim ortak acımızdır; annelerin gözyaşı, tüm toplumumuzu etkileyen bir duygudur."

Hatıra Fotoğrafı ve İlgiler

Etkinlik sonrası davetlilerle hatıra fotoğrafları çektiren Özel, katılımcılarla yakından ilgilendi. Bu buluşma, toplumun farklı kesimlerinden gelen ailelerin yan yana geldiği anlamlı bir anı olarak kaydedildi.