Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ailelerle Buluştu

CHP'nin 101. kuruluş yıldönümünde Özgür Özel, farklı kesimlerden ailelerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ailelerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Ailelerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 101. kuruluş yıl dönümünde toplumun çeşitli kesimlerinden ailelerle bir araya geldi. Bu özel etkinlikte, mağdur ailelerle CHP Genel Merkezi'nde bir öğle yemeği programı düzenlendi.

Barış ve Birlik Mesajları

Parti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Özgür Özel, programda yaptığı konuşmada, annelerin gözyaşlarının özdeşleştirilemeyeceğini vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir annenin kimliği, doğduğu yer ya da inancı hiçbir şeyi değiştirmez. Gözlerinden akan yaşlar, herkes için aynıdır. Bu yaş, bizim ortak acımızdır; annelerin gözyaşı, tüm toplumumuzu etkileyen bir duygudur."

Hatıra Fotoğrafı ve İlgiler

Etkinlik sonrası davetlilerle hatıra fotoğrafları çektiren Özel, katılımcılarla yakından ilgilendi. Bu buluşma, toplumun farklı kesimlerinden gelen ailelerin yan yana geldiği anlamlı bir anı olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar