CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da SPD Kongresi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresi'ne katıldı. Kongre, 29 Haziran tarihine kadar sürecek.

Kongrenin düzenlendiği "City Cube" salonunda, Özel'in yanı sıra birçok önemli isim de bulunuyor. Özel, burada ayrıca Friedrich-Ebert-Vakfı Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bu önemli etkinlik, CHP Genel Başkanı’nın uluslararası politikadaki etkisini artırma çabaları arasında yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kongresine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kongresine katıldı.