CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan için Anıtkabir'de!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla birlikte Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

Yürüyüş öncesinde, partililer ve vatandaşlar Birinci Meclis önünde toplandı. Özel, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara seslenerek tüm Türkiye için anlamlı bir günde birlikte olmanın sevincini paylaştı. Ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Özgür Özel ve yanındakiler, yürüyüş boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü yazılı pankartı taşıdılar. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızları da katıldı. Vatandaşlar ise Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek verdiler.

Anıtkabir'e vardıklarında, Özel ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı karanfil bıraktı. Ziyaretin ardından, Özgür Özel, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Daha sonra, Anıtkabir'den ayrılan Özel, 23 Nisan Coşkusu'nu tüm Türkiye ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.