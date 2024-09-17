CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avşa Adası'nda Vatandaşa Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avşa Adası'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Avşa Adası'nda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ülke yönetimindeki adalet ve temizlik vurgusu yaptı. Özel, "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

İktidara Yakın Olacağız

Özellikle bölgenin sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacağını dile getiren Özel, "Yarın daha yakın olacağız" diyerek iktidara gelmek için kararlılığını ortaya koydu.

Vatandaşın Sesi Olacağız

Yerel halkın sesi olma sözü veren Özel, "Ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ancak mevcut yönetim bu konularda muhafazakar davranıyor" dedi. Mali sistemin ve toplumun sorunlarının çözümünde halkın aktif rolü olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde iktidarın değişeceği bilgisini verdi.

Mafya ile Mücadele Taahhüdü

Özel, mevcut düzenin değişeceği konusunda vatandaşlara güvence verdi ve şunları ekledi: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz. Mafya örgütlerinin ve suç ilişkilerinin son bulması için birlikte hareket etmeliyiz."

Gelecek İçin Umut Verdi

İktidarları döneminde muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaklarını belirten Özel, "Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız" şeklinde konuşarak, tüm vatandaşları CHP'ye katılmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.