DOLAR
34,03 -0,16%
EURO
37,9 0,01%
ALTIN
2.820,65 0,03%
BITCOIN
2.016.508,61 -2,66%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avşa Adası'nda Vatandaşa Seslendi

Özgür Özel, Avşa Adası'nda yaptığı konuşmada iktidara yakın olduklarını vurgulayarak, halkın sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avşa Adası'nda Vatandaşa Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avşa Adası'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Avşa Adası'nda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ülke yönetimindeki adalet ve temizlik vurgusu yaptı. Özel, "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

İktidara Yakın Olacağız

Özellikle bölgenin sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacağını dile getiren Özel, "Yarın daha yakın olacağız" diyerek iktidara gelmek için kararlılığını ortaya koydu.

Vatandaşın Sesi Olacağız

Yerel halkın sesi olma sözü veren Özel, "Ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ancak mevcut yönetim bu konularda muhafazakar davranıyor" dedi. Mali sistemin ve toplumun sorunlarının çözümünde halkın aktif rolü olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde iktidarın değişeceği bilgisini verdi.

Mafya ile Mücadele Taahhüdü

Özel, mevcut düzenin değişeceği konusunda vatandaşlara güvence verdi ve şunları ekledi: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz. Mafya örgütlerinin ve suç ilişkilerinin son bulması için birlikte hareket etmeliyiz."

Gelecek İçin Umut Verdi

İktidarları döneminde muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaklarını belirten Özel, "Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız" şeklinde konuşarak, tüm vatandaşları CHP'ye katılmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci El Araç Alım Satımında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor: 27 Eylül'de Başlıyor
2
Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı
3
Kırgızistan, Alman İş Dünyasını Yeni Demir Yolu Projesine Davet Etti
4
Orta Asya-Almanya Zirvesi Kazakistan'da Gerçekleşti
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Avşa Adası'nda Vatandaşa Seslendi
6
Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi Maçındaki Pankarta Sert Tepki
7
Yusuf Tekin'den Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açılışı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor