CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da İşçi ve İşverenler İçin Yeni Formül Müjdesi Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Mitinginde Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa'da düzenlediği mitingde konuşarak gelecekte başlatmayı planladıkları mücadeleye dair önemli bilgiler paylaştı. "Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim. Hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz" ifadeleriyle dikkat çeken Özel, emekçilerin haklarını savunmak için temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak üzere büyük bir mücadele başlatacaklarını duyurdu.

Kutuplaşmadan Kucaklaşmaya

Bursa’da düzenlenen mitinge katılan kalabalığa hitap eden Özel, artık şehri için kutuplaşma değil, kucaklaşma siyaseti yapılması gerektiğini vurguladı. "CHP'nin kalesi" algısının sona erdiğini belirterek, kalelerin milletin birliği için feda edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yolsuzluk Soruşturmasına Eleştiri

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik süren yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek, "19 Mart, sizin seçme hakkınıza yapılan bir darbedir. Bu tür girişimler, demokratik seçim süreçlerimize zarar vermektedir" dedi. Böylelikle, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu.

Temmuzda Asgari Ücrete Ara Zam

Özel, "Temmuz geliyor. Emekçinin hakkını almak için mücadele edeceğiz" diyerek, asgari ücrete bir ara zam almak için kararlı olduklarını belirtti. İlan edecekleri paketle KOBİ'leri ve sanayicileri zor durumda bırakmadan işverenin de yükünü azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sendikalaşma Kampanyası

Özgür Özel, işçilerin sendikalaşması gerektiğini belirterek, Türkiye'deki işçilerin büyük bir kısmının sendikasız olduğunu vurguladı. İşçileri, sendikalı olmaya ve örgütlü mücadeleye davet etti. "Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa'dan duyuruyoruz; emekçilerin kasırgası geliyor" dedi.

Demokrasi ve Eşitlik Vurgusu

Hem terörsüz bir Türkiye hem de gençler için yasaksız bir Türkiye hedeflediklerini belirten Özel, "Hepiniz demokrasinin kahramanlarısınız. Bu ülkenin umudu, gururusunuzu" diyerek kalabalığı coşturdu. 100 yıl sonra Atatürk'ün partisinin iktidara yürüdüğünü ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da mitingde konuşmalar yaptı. Özel'in eşi Didem Özel ve partililerin katılımı ile gerçekleşen miting, coşkulu bir atmosferde sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap etti.