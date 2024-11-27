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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Yaptı

Özgür Özel, terörle mücadele, sosyal yardımlar ve ekonomik sorunlar hakkında halkın gözündeki sorunları dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Biz, terör bitsin, annelerin gözyaşı dursun isteriz." ifadesiyle terör sorununa dikkat çekti.

Özel, mecliste terörle mücadele konularının açıkça tartışılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun gizli kapaklı yapılması yerine, Meclis'te olması ve bütün partilere açık olmasını öneririz" dedi.

CHP'li belediyelerin sağladığı sosyal yardımlarla ilgili ise, bu hizmetlerin halkın gönlünde yer bulduğunu ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyük bir teveccüh gördüklerini ifade etti. Özel, "Tayyip Bey de bunu görüyor. Bizim hizmetlerimizi engellemeye çalışıyorlar," dedi.

Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarıyla ilgili olarak, "Bu borçlar, belediyelere gönderilecek paradan kesilecek," diyerek bu durumun belediye şirketlerini maaş ödeyemez hale getireceğini belirtti.

Çayırhan Termik Santrali'nde maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olan madencilerle ilgili konuşan Özel, bu direnişe 'sonuna kadar destek vereceklerini' belirtti.

Geçici koruma altındaki sığınmacılarla ilgili düşüncelerini de paylaşan Özel, Türkiye'nin sığınmacı sorununu çözmek amacıyla Erdoğan'la Esad'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Özel, belediyelere yönelik son resmi kararları eleştirerek, "Bu parayı belediyeden almak, onları iş yapamaz hale getiriyor" şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle ilgili ise, "Devlet Bey, Cumhur İttifakı'nın sözcüsüdür. Ağzından çıkan her laf Erdoğan'ı bağlar" ifadesini kullandı.

Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi ziyareti ile ilgili sorulara yanıt veren Özel, FETÖ ile mücadelede bilgi alışverişine açık olduklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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