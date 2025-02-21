CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CSO Konserini İzledi

CHP Lideri Özgür Özel, CSO Konserinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın unutulmaz dinletisine katıldı. Partiden yapılan resmi açıklamalara göre, Özel, CSO Ada Ankara'da düzenlenen ve Matthew Coorey şefliğindeki konseri izledi.

Konser Sonrası Tebrikler

Konser boyunca CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Özgür Özel'e eşlik etti. Konser sonrasında Özgür Özel, şef Coorey ile bir araya gelerek, performansı dolayısıyla onu tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı. Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı. Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.