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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde parti içindeki görüş alışverişlerini vurguladı ve seçmenlere üye olma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Açıkladı

Özgür Özel İzmir'de Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Özel, "Partinin bütün seçilmişlerinin görüşlerini aldığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bazı farklı görüşler mutlaka olabilir, onlara da saygı duyuyoruz" dedi.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler İçin Söz Verdi

Balçova ilçesinde bir restoranda açıklamalarda bulunan Özel, Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'ndan ihraç edilen teğmenlerin haklarını geri alacaklarını belirtti. Seçim hazırlıkları üzerinde durarak, aday belirleme sürecinin başladığını dile getirdi.

Üyelerin Söz Hakkı Olacak

Cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın parti üyesinin belirleyeceğini aktaran Özel, "Üyelikleri açarak 'cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyenleri partiye davet edelim' dedik" ifadelerini kullandı. Çevrimiçi üyelikte 10-12 kat artış yaşandığını vurguladı.

Üye Kaydı Süreci

Özel, CHP il ve ilçe başkanlıklarının, cumartesi ve pazar günleri dahil saat 21:00'e kadar üye kaydı için açık tutulduğunu sözlerine ekledi. Bu süreçte herkesin partilerine kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Mansur Yavaş ve Tuncay Özkan Açıklamaları

Gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Silivri Cezaevi'ni kapatalım” sözlerini hatırlatması üzerine Özel, "Önce Suat Toktaş'ı çıkaracağız, sonra Silivri'yi kapatacağız. En kısa zamanda itiraz dilekçesinin sonucunu alacağız" şeklinde yanıtladı.

Özel, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ise, "Tuncay Özkan’ın iddiasına soruşturma açmak yerine Özkan’a soruşturma açıyorlar. Özkan, 'yaptırdığım tahlillerin ardından vücudumda ağır metal çeşitleri çıktı, karaciğerim zarar gördü, tedavi gördüm' dedi. Özkan’ın yalan söylediğini nereden biliyorlar" şeklinde konuştu. Özkan’ın elinde Almanya’da tedavi gördüğü tahlillerin bulunduğunu ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova ilçesinde bir restoranda gazetecilere açıklamalarda...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova ilçesinde bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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