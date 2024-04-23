CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anayasa konusunda görüşmek istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen özel oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme talep edeceklerini belirtti. Özel, bu görüşmede anayasa ile ilgili bazı taleplerini ileteceklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yenilikçi ve özgürlükçü anayasa konusunda CHP'nin destek vereceği inancındayım" açıklamasını hatırlatan Özel, bu sözlerin CHP'nin siyasette etkili olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur. Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi."

Özel, ayrıca anayasa değişikliği konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: "Birisinin 'anayasayı değiştirelim' demesi için değiştireceğiniz anayasayı sonra ne yapacaksınız... Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen anayasaya neden uymuyorsunuz? Bir anayasa, uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz, önce uyduğunuzu görmemiz lazım."