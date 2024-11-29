CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İle Görüşerek Toplumsal Barış Çağrısında Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önemli mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin toplumsal barış sürecine dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Özel, "Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye, bir ve bütün halinde, 40 yıldır çözemediği ve bize acılar yaşatmış süreci bir toplumsal mutabakatla, toplumsal barış sürecine dönüştürebilir," ifadelerini kullandı.

Görüşmede kayyum uygulamaları konuşuldu

Özel, görüşmede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in haksız tutuklaması ve kayyum atamaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "2019-2024 arasında 49 belediyeye kayyum atanmış oldu ve bu durum, halkın vicdanında mahkum edilmiştir," dedi.

Muhalefet Partilerinin Ortak Adımı

Özel, geçen hafta Meclis'te 10 muhalefet partisinin kayyum düzenlemesinin kaldırılması için kanun teklifi verdiğini belirterek, bunu son derece kıymetli bulduğunu ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kayyumlara karşı yasal düzenleme gerekliliğini dile getirmesi, muhalefet cephesinden güçlü bir birlik mesajı olarak değerlendirildi.

Çözüm İçin Diyalog Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olarak Kürt meselesinin çözümünde özde önemli bir rol oynayacağını belirtirken, "Türkiye demokrasisi, kayyum belasından yasal düzenlemeler yaparak kurtulmalıdır," dedi. Bakırhan, ortak bir tarih ve geçmişe sahip olanların, ortak söz ve çözüm önerileri ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Basın Soruları ve Yanıtlar

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ayrıca, başka belediyelere kayyum atanmasına yönelik endişelerinin olmadığını açıkladı.

Özel ve Bakırhan, ilerleyen günlerde yapılacak olan yasal düzenlemeler ve toplumsal mutabakat süreci için umutlarını yinelediler. Her iki partinin de çözüm için diyalog ve iş birliği çağrıları, muhalefetin bir araya gelerek toplumsal barış için atılan adımları desteklemesi açısından kritik önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.