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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den AYM Ziyareti ve HSK Seçimleri Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Özkaya'yı ziyaret ettikten sonra HSK seçimlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den AYM Ziyareti ve HSK Seçimleri Açıklaması

Özgür Özel, AYM Ziyaretinin Ardından Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

HSK Boş Üyelikleri ve Anayasa İhlali

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için yapılan seçimlere dair yaptığı değerlendirmede, “Genel Kurul'a getirilen adaylar Anayasa'ya ve Genel Kurul'daki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasa'yı komisyonda ihlal edip, kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

Özel, Anayasa’nın kurula seçilecek hakim ve savcılar için geniş mutabakat aradığını ifade ederek, “Birinci turda yüksek bir mutabakat yani 3'te 2'yi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek mutabakat arıyor.” dedi. HSK seçimleriyle ilgili kurallara uyulmadığını savunan Özel, “AK Parti'nin tercih ettiği iki adayın bırakılmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu.

Kurultay Davaları ve Parti İçi Tartışmalar

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve gelecek yıl yapılacak olağanüstü kurultayına dair iptal davasının ertelenmesiyle ilgili soruya Özel, “Duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı.” yanıtını verdi. Parti içindeki tartışmaların suni olduğunu vurgulayan Özel, “O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na Destek ve Asgari Ücret Talepleri

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek isteyen CHP'li isimlerin görüşmesinin engellendiği iddiaları hakkında da konuşan Özel, “Doğru. İl Başkanımızın ve Sayın Mansur Yavaş'ın başvurularına uzun süredir cevap verilmiyor.” dedi.

Asgari ücrete ilişkin ara zam taleplerine değinen Özel, bu konuda konfederasyonlarla görüşmeler yapmak üzere randevuların planlandığını belirtti. “Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, HAK-İŞ'i ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek ve hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı.

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