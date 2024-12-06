CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Boğaziçi Üniversitesi'nde Kritik Açıklama

Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde Akademisyenlere Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi önünde yaptığı basın açıklamasında, rektör atamalarına karşı 3 yıldır eylem yapan akademisyenlere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Rektör Atamaları ve Akademik Özgürlük

Özel, yaptığı konuşmada, "Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi, kurumları zarar görmesin diye kendileri halletmek üzere hep ihtiyatlı davrandılar ama artık anlaşılıyor ki bu meseleyi daha fazla toplumsallaştırmak lazım" dedi.

Ayrıca, 1 Ocak 2021'de Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanmasını eleştirdi. Özel, "O günden bugüne 205 haftadır 1432 gündür 971'inci kez burada nöbet tutuldu. Ben de CHP'nin genel başkanı olarak 971'inci nöbete desteğe geldim" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin Kapıları Herkese Açık

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversitenin içine mezunların ve emekli akademisyenlerin alınmadığını dile getirerek, üniversitelerin kapısının herkes için açık olması gerektiğini savundu. "Üniversitelerin ışık saçmak amacıyla öğrenciler haricinde herkesin girebileceği ortamlar olduğunu" belirtti.

Kelepçe ve Üniversite Özerkliği

Rektör atanmasına karşı başlayan protestolar sırasında üniversitenin kapısına kelepçe takıldığını anımsatan Özel, bu durumun "saray rejiminin üniversiteye nasıl baktığının tam olarak fotoğrafı" olduğunu söyledi. İçerideki akademik hareketliliği engellemek için yapılan uygulamaları eleştirerek, bu konuyu topluma mal etme gerekliliğinin altını çizdi.

Anayasa Mahkemesi’nin İptali ve Yetkilerin İadesi

Özel, Cumhurbaşkanına verilen rektör atama yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini vurgulayarak, "8 yıl boyunca bu yetki vahşice kullanıldı, ancak Anayasa Mahkemesi sonunda iptal etti" açıklamasında bulundu.

Toplumsal Dayanışma ve Mücadele

Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde 200 kişilik akademisyen ve mezunun kampüslere girişinin engellendiğini belirterek, bu engellemeler nedeniyle basın açıklamasını üniversitenin dışında yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. "Bu kayyuma, bu kayyum rejimine de bu saray rejimine de yaptıklarını yanına bırakmayacağız" diyerek toplumsal mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Son olarak, "Boğaziçi'ni de Türkiye'yi de size dar edeceğiz. Hodri meydan" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesinin önünde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesinin önünde açıklamalarda bulundu.