CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek: 'Düşmanca Saldırılarla Karşılaşıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik diploma iddialarını eleştirerek, düşmanca saldırılarla karşılaştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek: 'Düşmanca Saldırılarla Karşılaşıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da gerçekleştirdiği halk buluşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "sahte diploma" soruşturmasına değindi. Özel, "Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar." dedi.

Erzincan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Özel, Nermi Tombul Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra CHP Erzincan İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle basına kapalı bir araya geldi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu'nun diploması ile ilgili yapılan soruşturmayı eleştirdi.

Bir gazetecinin, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Özel, şu şekilde yanıt verdi: "Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı olursa..."

Özel, İmamoğlu hakkında çıkan haberlere dikkat çekerek, "Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerinde bulundu.

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