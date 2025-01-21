CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma şu ifadeleri ekledi:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum."