CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Acı Mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda meydana gelen trajedi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 38 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum."