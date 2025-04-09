CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Minguzzi Ailesine Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taziye İçin Minguzzi Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.

Hukuki Süreç ve Dayanışma Vurgusu

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde, aileye hem hukuki süreci yakından izlediklerini hem de dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

Dava Takipçisi Olacaklar

Faillerinin emsal olacak şekilde cezalandırılması için davanın hem fikri hem de hukuki takipçisi olacaklarını vurgulayan Özel, "Türkiye'nin geleceği ve umudu olan gençlerimizi hayattan koparanların hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacak yasal düzenlemelere de TBMM'de gerekli katkıları sunacağız. Bir kez daha sevgili Minguzzi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.