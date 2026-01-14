CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü

Ankara temaslarında Anıtkabir'den TBMM'ye kapsamlı ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililerle birlikte başkentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın Ankara'daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, saygı duruşunda bulunup minnetlerini sundu. Program kapsamında İsmet İnönü'nün lahdi de ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından heyet TBMM'ye geçerek CHP Grup Toplantısı'na katıldı ve Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme ilişkin açıklamalarını dinledi. Toplantı sonrası Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde Bursa ve Nilüfer'in ihtiyaçları, belediye projeleri ve yerel yönetimlerin sorunları ele alındı.

Görüşmede Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi ve vatandaş odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Bursa'ya davet ederek Mart ayında ilçede temeli atılması planlanan 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdu yatırımlarına ilişkin davetini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise temel atma törenlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Özdemir görüşmenin sonunda Genel Başkan Özel'e misafirperverliği için teşekkür etti.

