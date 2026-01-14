CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü

Şadi Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mart'ta temeli atılacak 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdunun temel atma törenine katılma sözü aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü

Ankara temaslarında Anıtkabir'den TBMM'ye kapsamlı ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililerle birlikte başkentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın Ankara'daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, saygı duruşunda bulunup minnetlerini sundu. Program kapsamında İsmet İnönü'nün lahdi de ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından heyet TBMM'ye geçerek CHP Grup Toplantısı'na katıldı ve Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme ilişkin açıklamalarını dinledi. Toplantı sonrası Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde Bursa ve Nilüfer'in ihtiyaçları, belediye projeleri ve yerel yönetimlerin sorunları ele alındı.

Görüşmede Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi ve vatandaş odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Bursa'ya davet ederek Mart ayında ilçede temeli atılması planlanan 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdu yatırımlarına ilişkin davetini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise temel atma törenlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Özdemir görüşmenin sonunda Genel Başkan Özel'e misafirperverliği için teşekkür etti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, CHP NİLÜFER İLÇE ÖRGÜTÜ İLE BİRLİKTE ANKARA’DA BİR DİZİ...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, CHP NİLÜFER İLÇE ÖRGÜTÜ İLE BİRLİKTE ANKARA’DA BİR DİZİ ÖNEMLİ ZİYARETTE BULUNDU. BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, MART AYINDA TEMELİ ATILMASI PLANLANAN 3 KREŞ VE 2 KIZ ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ İÇİN CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILIM SÖZÜ ALDI.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, CHP NİLÜFER İLÇE ÖRGÜTÜ İLE BİRLİKTE ANKARA’DA BİR DİZİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Nilüfer'e Temel Atma Sözü
2
Sarıkamış Şehitleri Anısına 'Bu Toprakta İzin Var' Yürüyüşü — 111'inci Yıl
3
Koçarlı'da Akran Dostluk Hareketi Öğrenci Temsilcileri Belirlendi
4
55 Yaşında Biyologluğu Bıraktı: Rezzan Türkoğlu 'Solo Düet' ile Tiyatro Sahnesinde
5
Yatağanlı Okçular Samsun'da 2025 Salon Okçulukta Büyük Başarı
6
Down Sendromu Bildirilmedi: Doktora 81 Milyon TL Tazminat

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları