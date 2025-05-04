CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şiddete Karşı Sert Mesaj: Siyaset Kutuplaşmayı Kaldırmalı

Özgür Özel: 'Siyaset Kutuplaşmayı Kaldırmalı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik yapılan yumruklu saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiren Özel, bu tür olayların, sivil siyaseti savunmak ve şiddeti dışlamak için birlik olunması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından, Yavuz Top'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Genel Başkan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle cenazeye katılmadığını belirten Özel, 'Birileri bu konuşulsun istemediği için saldırının gerçekleştirilmesine ön ayak oldular' şeklinde konuştu.

Tehditler ve Saldırılar

Özel, son zamanlarda tehdit aldıklarını ve olayların bu tür saldırılara zemin hazırladığını söyledi. 'Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz' diyen Özel, geçmişte de suikast girişimlerine maruz kaldıklarını hatırlattı.

Özel, partisinin genel başkanlarının geçmişte farklı tehditler aldığını belirterek, 'Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca, milletin iradesine saygı gösterileceğini vurguladı.

Şiddeti Red Etiş ve Birlik Mesajı

Konuşmasında, 'Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder' diyen Özel, barış içinde bir siyaset anlayışının gerekli olduğunu ifade etti. 'Bundan sonra tehditler ve saldırılar bizi yıldıracak olsa bu sürece talip olmazdık' şeklinde devam eden Özel, tüm siyasi aktörlerin birbirine saygı duyması gerektiğini belirtti.

Özel, bu olayın ardından siyasetin sözel bir alanda yapılmasına dikkat çekerek, 'Anahtar, siyasi mücadelede sabırlı olmaktır' ifadelerini kaydetti. Ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özel'e eşlik etti.

Özel'in açıklamaları, Türkiye'nin siyasi atmosferinde birlik ve beraberlik çağrısı olarak öne çıkarken, şiddete karşı duruşunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden sanatçı Yavuz Top'un Sarıyer'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyaretin ardından kendisine yapılan yumruklu saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden sanatçı Yavuz Top'un Sarıyer'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyaretin ardından kendisine yapılan yumruklu saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.