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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için CHP Parti Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan

Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacıların Dönüşü İçin Vurgu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün kalıcı çözümüne yönelik yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini ifade etti. Özel, "Sorunun kalıcı çözümü için 'Giden gider, kalan kalır' değil, 'Tamamını memleketlerine göndereceğiz, uygun şartlar sağlayacağız, dönüşleri bir takvim dahilinde önce teşvik edeceğiz sonra da artık buradaki ayrıcalıkları tamamen ortadan kaldıracağız'" diyerek bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Siyasi İllüzyon ve Baas Rejimi Eleştirisi

Toplantının açılışında konuşan Özel, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'de var olan siyasi durumu eleştirerek, "Sanki Esad diktatörmüş, Erdoğan da Esad'ın diktatör olduğunu öğrendiği andan itibaren onun karşısında durmuş gibi. Oysa Esad hep diktatördü" dedi. Türkiye'nin bu süreçte kaybettiği asker ve sivil hayatlarına dikkat çeken Özel, yalnızca 13 yılda 283 şehit verildiğini hatırlattı.

Yeni Kısıtlamalar ve Sığınmacı Politikası

Özel, Suriye'deki son gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye'de 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğunu ifade etti. "Türkiye'nin sorunu, hala Türkiye'de 4 milyonun üzerinde Suriyeli var" diyen Özel, Türkiye'deki geçici sığınmacıların statüsünün belirli bir takvim dahilinde sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Belediyelere Yönelik Yeni İddialar

Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına da değinerek, mevcut ekonomik yükün sığınmacı sorunuyla nasıl ilgili olduğunu vurguladı. "Belediyelerin hala alacaklarına el koymaya çalışıyorlar. Bu sığınmacı sorununu, belediyelerin de milletin de sırtından silkeleyin" şeklinde konuştu.

Suriyelilerin Sınır Dışı Süreci ve Kararlılık

Özel, Türkiye'deki Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için bir dizi tedbirin alınması gerektiğini ifade ederek, "Esad yok, gerekçe ortadan kalktı. Bu kişilere önce teşvik, ardından da ayrıcalıkları tamamen ortadan kaldırarak, pozisyonlarını artık Suriye'de sürdürme noktasındaki bir devlet kararlılığına ihtiyaç var" sözleriyle siyasi iradenin önemine dikkat çekti.

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de...

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve buna yönelik partinin izleyeceği yol haritasını görüşmek üzere parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının açılışında konuşma yaptı.

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de...

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve buna yönelik partinin izleyeceği yol haritasını görüşmek üzere parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının açılışında konuşma yaptı.

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