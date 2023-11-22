CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner de katıldı.

Arzu Çerkezoğlu Kimdir?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) mevcut genel başkanı olan Arzu Çerkezoğlu, aynı zamanda bir doktor, insan hakları aktivisti ve sendikacı. DİSK’in ilk kadın genel sekreteri ve ilk kadın başkanı olan Çerkezoğlu, işçi hakları mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Arzu Çerkezoğlu’nun Hayatı ve Eğitimi

Arzu Çerkezoğlu, 11 Ağustos 1969 tarihinde Artvin’in Şavşat ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi aslen Arzu Atabek olarak bilinir. Üniversite eğitimine 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Çerkezoğlu, 1992 yılında patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Patoloji alanında yaptığı ihtisası 2004 yılında tamamlayan Çerkezoğlu, sonrasında özel bir sağlık kuruluşunda hekimlik yapmaya başladı.

Arzu Çerkezoğlu’nun Sendikal Mücadelesi

Arzu Çerkezoğlu, üniversite yıllarında öğrenci gençlik hareketlerinde aktif bir rol üstlenmiş ve İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (İÖDF) kurucu genel sekreterliğini üstlenmiştir. Hekimlik kariyerine adım attıktan sonra sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesine katılmış, Tüm Sağlık Sen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) şube başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir.

Kamu görevinden ayrıldıktan sonra 2001 yılında Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’na (Dev Sağlık-İş) üye olmuş ve burada genel sekreterlik ve genel başkanlık gibi sorumlulukları üstlenmiştir. Çerkezoğlu, 2013 yılında DİSK’in genel sekreterliğine seçilerek sendika tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter olarak görev yapmıştır. 2018 yılında ise DİSK’in genel başkanlığına seçilerek sendikanın ilk kadın başkanı olmuştur. Çerkezoğlu, işçi hakları, kadın hakları, demokrasi, barış ve insan hakları gibi konularda gerçekleştirilen çeşitli eylem, panel, konferans ve kampanyalarda etkin bir rol oynamış ve bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.

Arzu Çerkezoğlu’nun Yargılanması ve Beraatı

Arzu Çerkezoğlu, 2016 yılında Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Hakkında açılan dava ise 2020 yılında beraat ile sonuçlandı.

Arzu Çerkezoğlu’nun Ailesi

Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı olan doktor Ali Çerkezoğlu ile evlidir ve bir kız çocuğu vardır.